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Более 30 тысяч белорусов страдают от сезонной аллергии
В Беларуси растет количество пациентов, страдающих сезонной аллергией. Сейчас второй сезон цветения, когда высока концентрация пыльцы злаков. Нагрузка по лечению поллиноза в большей степени ложится на амбулаторно-поликлиническое звено. Не довести до стационара позволяет профилактика. Сегодня распространено и понятие аллерговакцинации. Этот метод позволяет не просто снять симптомы, а предотвратить обострение заболевания в дальнейшем.
В целом нагрузки на стационары в сезон аллергии нет, у нас может быть рост тогда, когда это сопровождается развитием крапивницы и ангиоотеков. Сказать о том, что COVID существенно осложнил течение аллергии, не представляется возможным.
Тенденция в том, что идет рост патологии. Ежегодно у нас все больше и больше таких пациентов. Мы видим, что несколько притормозился рост бронхиальной астмы, но если говорить про кожу, проявление атопического дерматита и по поражению носа - это та проблема, с которой таких пациентов становится больше.
В сезон чаще других выявляют аллергические риниты. Ранее их диагностировали у детей с 5 лет. Сегодня проблема актуальна и для младшего возраста.
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