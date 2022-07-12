Более 30 тысяч белорусов страдают от сезонной аллергии

Тенденция в том, что идет рост патологии. Ежегодно у нас все больше и больше таких пациентов. Мы видим, что несколько притормозился рост бронхиальной астмы, но если говорить про кожу, проявление атопического дерматита и по поражению носа - это та проблема, с которой таких пациентов становится больше.

Дмитрий Буза, главный внештатный детский аллерголог Минздрава Беларуси, завотделением детской клинической больницы № 4 г. Минска