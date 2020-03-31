Более 31 тысячи тестов на COVID-19 провели в Беларуси

На данный момент, по сообщению Минздрава, в Беларуси проведено более 31-й тысячи тестов на коронавирус. Продолжаются мероприятия по контролю за эпидемиологической обстановкой, и в случае необходимости производится госпитализация пациентов для дальнейшего наблюдения и обследования. Только за последние сутки в больницы страны с подозрением на коронавирусную инфекцию поступило 11 человек. Выписано 128, в том числе - 6 пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат.



Зарегистрирован первый случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией.



