Более 32 тысяч тестов на COVID-19 провели в Беларуси

В Беларуси на сегодняшний день проведено более 32 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщили в Минздраве. Продолжаются мероприятия по контролю за складывающейся эпидемиологической обстановкой, и в случае необходимости производится госпитализация пациентов для дальнейшего наблюдения и обследования.



За последние сутки выписано 5 пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек. Зарегистрирован второй случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией.