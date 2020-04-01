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Более 32 тысяч тестов на COVID-19 провели в Беларуси
В Беларуси на сегодняшний день проведено более 32 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщили в Минздраве. Продолжаются мероприятия по контролю за складывающейся эпидемиологической обстановкой, и в случае необходимости производится госпитализация пациентов для дальнейшего наблюдения и обследования.
За последние сутки выписано 5 пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек. Зарегистрирован второй случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией.
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