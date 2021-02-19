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Более 35 единиц современной техники связи передано в Вооруженные Силы Беларуси

Более 35 единиц современной техники связи передано в войска. Торжественная церемония вручения ключей от машин личному составу прошла на территории 85-й бригады связи. Как подчеркнул, первый замначальника Генштаба Вооруженных Сил Игорь Король: "вся техника разработана с учетом последних тенденций в сфере военной связи". По своим тактико-техническим характеристикам образцы ничем не уступают мировым аналогам, а по некоторым показателям их превосходят. Такие комплексы как комбинированные радиостанции Р-186 и аппаратные связи П-240МБ обеспечат связь для военных на высшем уровне.

Этотгод в Вооруженных Силах объявлен Годом боевой готовности, поэтому именно поставкав войска современных средств и комплексов связи позволит военным реализоватьпринцип "упреждающей готовности". Планируется,что проверку в поле все новые образцы пройдут уже в этом году в рамках стратегических учений "Запад-2021".

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