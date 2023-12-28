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Более 370 тыс. рублей направлено из спецфонда Президента на поддержку талантливой молодежи
Более 370 тысяч рублей направлено из спецфонда Президента Беларуси на поддержку талантливой молодежи. Соответствующее распоряжение подписал глава государства. Выделенные финансовые средства направлены на выплату 35 специальных премий и 5 гранд-премий девяти творческим коллективам и трем десяткам представителей талантливой молодежи. Предоставлен грант на проведение проекта "Мы - музыкальное будущее страны". Также поощрениями фонда отмечены победители международных и республиканских творческих конкурсов и фестивалей. Финансовую поддержку окажут и госучреждению "Минскконцерт". Распоряжение - свидетельство внимания Президента к созданию благоприятных условий для развития талантливой молодежи в Беларуси.
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