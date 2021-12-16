Более 3,5 тыс. иностранцев захотели стать белорусами

За последние четыре месяца в департамент по гражданству и миграции МВД Беларуси поступило более 3,5 тысячи заявлений о приобретении белорусского гражданства. Большинство обратившихся - украинцы. Все материалы ведомство изучает в оперативном порядке и направляет в Администрацию Президента для дальнейшего рассмотрения комиссией по вопросам гражданства. В силу определенных обстоятельств не все иностранцы имеют возможность отказаться от своего прошлого гражданства, что является безусловным требованием белорусского законодательства.

В каждом конкретном случае органы внутренних дел выносят соответствующие заключения, готовят материалы и в последующем в установленном порядке направляют их в МВД. Сотрудники органов внутренних дел ориентированы на максимальное содействие в рассмотрении вопроса приобретения гражданства Республики Беларусь, а также оказание консультационной помощи.