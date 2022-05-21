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Более 3 тыс. новобранцев приняли военную присягу
Клятву на верность Родине сегодня дают тысячи новобранцев. В соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Беларуси более 3 тысяч парней приняли военную присягу. Это новобранцы, призванные на срочную службу и службу в резерве. Из них свыше тысячи - в 72-м объединенном учебном центре подготовки в Печах. Для каждого из них это знаковый день - в прошлом мальчишки, сегодня они становятся настоящими мужчинами. Как отметил министр обороны Виктор Хренин, вся деятельность Вооруженных сил направлена на защиту мира и недопущения конфликта на нашей земле.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Мы укрепляем свои границы. Мы обучаем войска и силы на своей территории. Мы никому не угрожаем, никого не подстрекаем, никому не навязываем свое мнение. И мы это делаем, потому что только нашему белорусскому народу ясна цена мира, стабильности, независимости. Сегодня служба в Вооруженных силах - это тот путь, который должен пройти каждый мужчина, чтобы научиться защищать свою Родину.
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