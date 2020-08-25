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Более 3 тысяч абитуриентов зачислены в этом году в БГУИР на все формы получения образования

Более 3 тысяч абитуриентов зачислены в этом году в Белорусский университет информатики и радиоэлектроники на все формы получения образования. Из них около 1200 за счет бюджета. Вырос интерес к специальности "экономика электронного бизнеса". В целом по вузу некоторые абитуриенты подавали документы и с порогом в 398 баллов. Кроме этого, к новому учебному году в университете разработаны и новые программы для дистанционного обучения.

Всего по стране более 26 тысяч первокурсников обучаться будут за счет государства. На платной форме примерно такая же цифра. К слову, диплом о высшем образовании сегодня можно получить в 50 вузах нашей страны.

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