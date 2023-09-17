Более 400 человек в праздничном велопробеге проехали по центру Минска

Мы должны гордиться тем, где мы живем, под каким флагом ходим, под каким гербом и какой у нас гимн. Потому что мы здесь живем, мы должны всегда ценить свое и превозносить свое. Потому что если мы не будем этого делать, то кто-нибудь другой придет и займет это место. Поверьте, мы сегодня живем в замечательной стране, у нас можно развиваться в любом виде спорта, в любых профессиях, которые выбрали. Вот посмотрите, какая чистая и красивая у нас страна.

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси