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Более 400 человек в праздничном велопробеге проехали по центру Минска

Какой же праздник без спорта? Велопробег состоялся в столице. Участники стартовали сразу из двух точек Минска: Национальной библиотеки и аквапарка "Лебяжий". Участие приняли свыше 400 человек, среди которых спортсмены и не только. К заезду также присоединились заместитель премьер-министра Игорь Петришенко и вице-президент Национального олимпийского комитета Дмитрий Довгаленок.

Веховая дата 17 Сентября еще более сплотила нашу нацию. Самое главное, что новые традиции в этом празднике появились - это и велопробеги, и мотопробеги. Активно участвуют общественные организации, активно приветствует этот праздник и знает наша молодежь, наши дети.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси
Мы должны гордиться тем, где мы живем, под каким флагом ходим, под каким гербом и какой у нас гимн. Потому что мы здесь живем, мы должны всегда ценить свое и превозносить свое. Потому что если мы не будем этого делать, то кто-нибудь другой придет и займет это место. Поверьте, мы сегодня живем в замечательной стране, у нас можно развиваться в любом виде спорта, в любых профессиях, которые выбрали. Вот посмотрите, какая чистая и красивая у нас страна.
Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси

Праздничная колонна проследовала до стелы "Минск - город герой", где участники возложили цветы к памятнику.

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