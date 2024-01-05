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Более 400 детей отправились в увлекательное путешествие на Архиерейскую елку в Гомеле

Новогодние чудеса продолжаются. Воспитанников воскресных школ, детей-сирот, из многодетных и малообеспеченных семей объединила в Гомеле Архиерейская рождественская елка. Ребят поздравил архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан. Рождественские дни наполнены светом и добром. Каждый малыш мечтает отправиться в волшебную страну, получить подарок и встретиться с чудом. Их желания исполнились.

Более 400 детей отправились в увлекательное путешествие. У новогодней елки в Театре кукол развернулось театрализованное представление с участием любимых сказочных героев.

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