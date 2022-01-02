Андрей Швед: Более 400 фашистов еще живут в 17 странах

… Одна из целей расследования - установить, анализируя списки всех карателей, кто еще жив. Этот список пополняется. Более 400 фашистов еще живы, живут как минимум в 17 странах. Направлены материалы об оказании правовой помощи, о привлечении этих лиц к уголовной ответственности. Одна из задач следствия - добиться того, чтобы хотя бы часть из них предстала перед судом. Эта наша святая обязанность.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси