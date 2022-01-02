3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Андрей Швед: Более 400 фашистов еще живут в 17 странах
Закон о геноциде белорусского народа был принят в Овальном зале сразу в двух чтениях. Документ имеет важное политическое значение. Им впервые признается факт геноцида белорусов во время Великой Отечественной войны. И направлен он на увековечение памяти жертв. И сегодня важно сохранить память без фальсификаций тех событий.
Преступления без срока давности
Сегодня мы не знаем всю историю геноцида, которому подвергся наш народ. Опрос живых свидетелей, архивные документы помогли выявить сотни ранее неизвестных фактов о сожжении населенных пунктов, местах массовой гибели и принудительного содержания мирного населения. Благодаря своей работе архивисты и исследователи открывают новые документы. Тысячи копий и сканов переданы тем, кто ведет расследование по преступным фактам нацистов и их пособников.
… Одна из целей расследования - установить, анализируя списки всех карателей, кто еще жив. Этот список пополняется. Более 400 фашистов еще живы, живут как минимум в 17 странах. Направлены материалы об оказании правовой помощи, о привлечении этих лиц к уголовной ответственности. Одна из задач следствия - добиться того, чтобы хотя бы часть из них предстала перед судом. Эта наша святая обязанность.
Нам еще предстоит оценить истинные масштабы нацистских преступлений. Долгие годы в официальной статистике фигурировала цифра 2 миллиона 200 тысяч уничтоженных белорусов. Но раскопки, проведенные в ходе расследования, позволяют утверждать, что погибших как минимум на миллион больше.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Головченко заявил об учреждении медиакомпании Союзного государства
Доступный роуминг: с 1 марта 2025 года стоимость звонков и интернета в СГ станет более комфортной
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов