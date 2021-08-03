Более 400 школьных базаров будут работать в Беларуси

В этом году у нас коллекции обновились на 60 %. В прошлом и позапрошлом мы делали на 80, но исходя из того, что мы видим аналитику продаж, беседуя с родителями, коллегами из Минобразования, у нас определились базовые какие-то модели, которые востребованы из года в год - это брюки, пиджаки.

Светлана Кахро, начальник управления концерна "Беллегпром"