Более 400 школьных базаров откроются в Беларуси c 15 июля

Уже 15 июля в Беларуси стартует расширенная продажа товаров к новому учебному году. По стране будет работать более 400 базаров. В августе запланировано также проведение общегородских ярмарок. В магазинах выделены специальные уголки школьника. Форму белорусских производителей можно приобрести и в интернете. Стоимость элементов делового стиля одежды стартует от 70 рублей. У школьников будет широкий выбор одежды: предприятия Беллегпрома линейку на 65 % обновили.