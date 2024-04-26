3.70 BYN
Более 400 юношей и девушек встретились с космонавтами Беларуси Василевской и Ленковой
Белорусские космонавты Марина Василевская и Анастасия Ленкова встретились с молодежью. Диалог о космосе собрал в национальной Академии наук более 400 юношей и девушек. Это молодые ученые, активисты, учащиеся вузов и ссузов. Ребята с замиранием сердца наблюдали запуск ракеты "Союз МС-25" и теперь получили возможность узнать подробности из первых уст о космическом путешествии и подготовке к нему.
Мне было интересно, потому что я люблю смотреть на наших сильных женщин. Меня очень удивило, что она полетела в космос. Я очень ждала этой встречи и я очень горжусь ею. Мне интересно, каково это - чувствовать свободу полета, каково это - быть настолько далеко от дома.
Все ли навыки, которые были приобретены во время подготовки пригодились, может какие-то навыки еще нужно будет доработать, были внештатные ситуации. Каково это - приземлиться обратно на землю и увидеть всех людей, которые тебя окружают
Марина Василевская стала первой женщиной-космонавтом суверенной Беларуси. За 12 суток на орбите она провела 7 научных и образовательных программ. Все исследования выполнены с высоким качеством.
По манипуляциям и действиям. Это проксибиотики, лактоферин. Конечно, были эксперименты в плане научно-исследовательских и общественных. Это общение по радиолюбительской связи с Землей и с Международной космической станцией, также зондирование Земли, фотографирование, видеосъемка и великое начало фотографирования и видеосъемка экспериментов. Было очень интересно, и каждый эксперимент по-своему очень важен, относились очень ответственно.
Это мечта, большой опыт, большие знания были получены за период подготовки. Хочется это все применить и, в конце концов, полететь и сделать хорошее, важное открытие для нашей страны.
У гостей встречи также была возможность сфотографироваться с нашими космонавтками и получить автограф.