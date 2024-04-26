Более 400 юношей и девушек встретились с космонавтами Беларуси Василевской и Ленковой

Мне было интересно, потому что я люблю смотреть на наших сильных женщин. Меня очень удивило, что она полетела в космос. Я очень ждала этой встречи и я очень горжусь ею. Мне интересно, каково это - чувствовать свободу полета, каково это - быть настолько далеко от дома.

Ангелина Мосленая, учащаяся Минского государственного механико-технологического колледжа