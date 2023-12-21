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Новогодние подарки получили учащиеся Лицея МВД, сюрприз ждал и ребят из Азербайджана

Новогодние подарки получили 21 декабря учащиеся Лицея МВД. Помимо сладостей в новом году их ждут новые тренажеры. Сертификат на покупку спортивного оборудования и телевизора вручил лично министр внутренних дел Беларуси. Он посетил праздничный концерт.


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Под патронажем ОВД во всех областях находятся 200 специальных школ, школы-интернаты. Мы не только приезжаем на акции с подарками к Новому году, мы смотрим, что необходимо сделать, что необходимо детям.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси

В эти дни в Беларуси гостят дети сотрудников полиции Азербайджана, погибших при исполнении служебного долга. Они также получат подарки. Иван Кубраков отметил, что ребята, родители которых отдали жизнь, чтобы защитить других, нуждаются в особой заботе.

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