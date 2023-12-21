Новогодние подарки получили учащиеся Лицея МВД, сюрприз ждал и ребят из Азербайджана

Под патронажем ОВД во всех областях находятся 200 специальных школ, школы-интернаты. Мы не только приезжаем на акции с подарками к Новому году, мы смотрим, что необходимо сделать, что необходимо детям.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси