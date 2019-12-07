Более 40 000 новогодних деревьев заготовят лесхозы Минской области

В питомниках предлагают ели, сосны и пихты в кадках. Цена - от 27 рублей за метровое дерево. Кроме того, собирают новогодние букеты из свежих веток можжевельника и ягод рябины. Всего скомпонуют полторы тысячи оригинальных букетов. В регионе елочные ярмарки стартуют с 20 декабря, площадок - более 220 и развернутся они во всех городах и районных центрах. В то же время леса под пристальным контролем. Штраф за незаконную вырубку елей - до 50 базовых величин.