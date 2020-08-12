Более 40 тысяч школьников отдохнут летом в оздоровительных лагерях Минской области

В профильных сменах дети изучают иностранные языки, занимаются робототехникой и делают первые шаги в IT-сферу.При этом учитывается эпидситуация: школьники максимум времени проводят на свежем воздухе. Мастер-классы по стрельбе из лука, водные развлечения. Что еще в насыщенном расписании - узнала Елена Витко (видео).



