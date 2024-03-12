Более 440 т рапса сгорело в хозяйстве Барановичского района

В Барановичском районе при пожаре на предприятии огонь уничтожил более 440 т зерна рапса, пишет БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Работники хозяйства позвонили в Барановичский РОЧС и сообщили о пожаре, информацию затем передали в милицию. На место происшествия приехали сотрудники БЭП Барановичского РОВД и представители прокуратуры. Правоохранители считают, что причиной случившегося стало ненадлежащее исполнение служебных обязанностей: 60-летний главный агроном не обеспечил правильные условия хранения зерна рапса.

"Семена хранились с нарушением технологических требований: в емкости была неисправна вентиляция, отсутствовали датчики контроля температуры. Образование конденсата внутри привело к самовозгоранию и уничтожению зерна рапса массой более 440 т. Ущерб составил свыше 480 тыс. рублей", - рассказали в УВД.

Следователи возбудили уголовное дело за служебную халатность, которая привела к причинению ущерба в особо крупном размере.