3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Более 494 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за прошедшие сутки
Правительство Чехии продлевает режим ЧС до 11 апреля. Среди ограничений - комендантский час и сдерживание передвижения жителей административных районов.
На 4 недели жесткие карантинные ограничения вводят и власти Франции. В 16 департаментах страны будут закрыты все общественные заведения и магазины, кроме продовольственных.
В Японии ужесточают правила въезда в страну. Теперь, кроме ПЦР-тестов, перед вылетом и в аэропорту прилета, прибывающих обяжут находиться в карантинных гостиницах на протяжении 3-х дней.
А власти Майами-Бич объявили режим ЧП из-за наплыва туристов. В городе вводят комендантский час.
Данные Минздрава
В Беларуси за последние сутки - 1 152 заболевших. Выписаны 1 346 человек. За весь период распространения коронавируса умерли 2 157 пациентов с выявленным COVID-19.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
С чего начинается Родина - рассуждаем вместе в рубрике "Неспортивное поведение"
Председатель Беллегпрома: Роль профсоюзного движения на производстве значима и незаменима
"В открытом доступе": как в советское время чтили память защитников Брестской крепости
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов