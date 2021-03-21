Более 494 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за прошедшие сутки

Правительство Чехии продлевает режим ЧС до 11 апреля. Среди ограничений - комендантский час и сдерживание передвижения жителей административных районов.



На 4 недели жесткие карантинные ограничения вводят и власти Франции. В 16 департаментах страны будут закрыты все общественные заведения и магазины, кроме продовольственных.



В Японии ужесточают правила въезда в страну. Теперь, кроме ПЦР-тестов, перед вылетом и в аэропорту прилета, прибывающих обяжут находиться в карантинных гостиницах на протяжении 3-х дней.



А власти Майами-Бич объявили режим ЧП из-за наплыва туристов. В городе вводят комендантский час.



