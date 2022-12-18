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Более 4,5 тыс. иностранцев получили белорусское гражданство за последний год
За последний год более четырех с половиной тысяч иностранцев получили белорусское гражданство, свыше половины от этого числа – жители Украины, и эта цифра до конца года увеличится. Обращения рассматривают в краткие сроки, а в ряде случаев и в упрощенном порядке. Политика открытости Беларуси для всех, кто уважает законы и готов трудиться, уже на протяжении многих лет остается неизменной и успешно реализуется.
Алексей Бегун, начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
Миграция - достаточно динамичный процесс, и нельзя говорить, что все уже сделано. В этом году парламент принял два важных закона. Это законы "О внешней трудовой миграции" и "О гражданстве". Фактически законы вступят в силу через 6 месяцев с момента официального опубликования после подписания Президентом республики.
"В следующем году как раз и начнется реализация нового законодательства в области внешней трудовой миграции в рамках аспекта привлечения на территорию Республики Беларусь иностранной рабочей силы. А также изменится закон о гражданстве, который содержится в ряде положений, связанных с уведомлением гражданами республики компетентных органов о приобретении иностранного гражданства, а также ряд других новаций", - отметил Бегун.
102 года миграционной службе Беларуси
Регулирование миграции всегда было необходимым условием обеспечения целостности государства и национальной безопасности. 102 года назад в составе НКВД был образован отдел иностранных подданных - это первая миграционная служба на территории нашей страны. Сегодня полномочия Департамента по гражданству и миграции серьезно расширились. Ведомство занимается не только регистрацией приезжих и выдачей паспортов, в том числе и биометрических.
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