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Более 4 тыс. супружеских пар заключили брачный договор в 2022 году
Брачный договор в присутствии нотариуса по итогам 2022 года заключили более 4 тыс. супружеских пар. Мужчины и женщины стали серьезнее подходить к вопросам брака и семьи. Об этом говорили во время круглого стола нотариусы вместе с адвокатами.
В брачном договоре прописываются права и обязанности супругов, владение совместно нажитым имуществом. Можно оговорить и темы воспитания детей и алиментов, урегулировать ответственность по долгам. При отсутствии брачного договора по закону общим становится все нажитое имущество и общие долги супругов.
Более 70 тыс. семей обратились за тем, чтобы потратить средства семейного капитала на приобретение недвижимости. И вот эта недвижимость поступает в гражданский оборот и является предметом договоров, иногда попадает в наследственную массу. Поэтому нам очень важно понимать, как это имущество будет делиться: будет совместной собственностью или долевой собственностью членов семьи. Государство стоит на том, чтобы защищать интересы не только мамы с папой, но еще и деток, на которых этот капитал выделялся.
Возникают вопросы и у многодетных семей, которые получили льготный кредит на строительство жилья. К нотариусу они обращаются с просьбой решить судьбу квартиры при еще невыплаченном кредите. Специалисты отмечают, что разводиться и делить совместно нажитое имущество с брачным договором проще. При наличии спора распределять имущество придется через суд.
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