Более 4 тыс. супружеских пар заключили брачный договор в 2022 году

Более 70 тыс. семей обратились за тем, чтобы потратить средства семейного капитала на приобретение недвижимости. И вот эта недвижимость поступает в гражданский оборот и является предметом договоров, иногда попадает в наследственную массу. Поэтому нам очень важно понимать, как это имущество будет делиться: будет совместной собственностью или долевой собственностью членов семьи. Государство стоит на том, чтобы защищать интересы не только мамы с папой, но еще и деток, на которых этот капитал выделялся.

Наталья Борисенко, председатель Белорусской нотариальной палаты