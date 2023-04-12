Более 500 дачных домов и подворий в Гомельской области подтоплены талыми водами

В Гомельской области талыми водами подтоплены более 500 дачных домов и подворий, пишет БЕЛТА.

"По оперативным данным, с 6:00 11 апреля до 6:00 12-го поступили сообщения о подтоплении талыми водами 6 частных жилых домов в деревне Сосновка, агрогородке Еремино, поселках Юбилейный и Михальки Гомельского района", - рассказали в пресс-службе МЧС.

В результате подъема уровней воды в реках Уть, Березина и Припять произошли подтопления 3 дачных домов в СТ "Мелиоратор" возле п. Калинино Гомельского района, 16 подворий и 16 дачных домов в СТ "Березина" возле аг. Чирковичи Светлогорского района, 3 участков автомобильных дорог в СТ "Парус-1" возле аг. Лубня Мозырского района. Водами реки Уза подтоплены 7 частных жилых домов, 4 подворья и 4 хозяйственные постройки в д. Уза, 8 дачных домов в СТ "Ромашка-28" возле д. Уза, 13 дачных домов в СТ "Прибор" возле д. Новая Буда в Гомельском районе.

В результате подъема уровня воды в реке Днепр произошли подтопления участка автомобильной дороги в д. Кирово Брагинского района, 12 подворий, 12 хозяйственных построек и 10 дачных домов в СТ "Строитель" и "Озерный" возле д. Сенная, 32 подворий, 12 хозяйственных построек и 32 дачных домовв СТ "Нефтяник-Годынь - 1", "Надежда-Копань" и "Копань" возле д. Копань, подворий и дачныхдомовв д. Копань Речицкого района, 23 подворийи 7 хозяйственных построек в г. п. Лоев, 3 подворийи 2 хозяйственныхпостроекв д. Первомайск Лоевского района.

Водами реки Сож подтоплены 178 частных жилых домов, 32 подворья и 45 хозяйственных построек в Гомеле, 85 частных жилых домов, 142 подворья и 17 подвалов жилых домов в п. Ченки, 433 подворья и 433 дачных дома в СТ "Сож", "Тепловик-2008", "Цветущий сад - 2", "Солнышко", "Строитель-3" возле д. Новая Гута, 58 частных жилых домов, 36 подворий и здание магазина в п. Поляна, 27 частных жилых домов и 15 подворий в п. Севруки, 11 дачных домов в СТ "Ипуть-1", "Ипуть-2" и "Ипуть-5" возле п. Ильич, 1 подворьеи 3 дачных дома в п. Ипуть, 3 частных жилых домав д. Шарпиловка, частныйжилойдомв СТ "Сож" возле агрогородка Бобиловичи, 1 подворье, 2 хозяйственныепостройкии 12 дачных домов в СТ "Зеленый Гай", "Дорожник" возле д. Чкалово, частныйжилойдомв д. Старые Дятловичи, частныйжилойдомв п. Межи, участок автомобильной дороги в д. Новая Гута Гомельского района.