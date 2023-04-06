Более 500 инструкторов занимаются подготовкой подразделений региональной группировки войск

Сам процесс подготовки основан на опыте ведения боевых действий в ходе специальной военной операции. В начале прошлого года мы активно анализировали формыи способы применения войск в ходе СВО. На этой основе внесли изменения в программы подготовки наших подразделений. Акценты делаем на взаимозаменяемость, владение большинством видов вооружения, ведение боевых действий на любой местности, в том числе в городских условиях, с использованием БПЛА различных типов и других современных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Александр Бас, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси