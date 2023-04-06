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Более 500 инструкторов занимаются подготовкой подразделений региональной группировки войск

С такими аппетитами западным соседям главное не подавиться. В условиях прессинга ключевая и важнейшая задача, поставленная Главнокомандующим Вооруженными Силами, - это подготовка региональной группировки войск. Президент держит ситуацию на личном контроле. А белорусские военнослужащие выполняют все взятые на себя союзнические обязательства. Более 500 наших инструкторов занимаются обучением и подготовкой подразделений региональной группировки войск. Это высококлассные специалисты, это подтверждают и российские коллеги. Для подготовки задействован ряд полигонов и участков местности, а тренировки основаны на современных формах и способах ведения боевых действий.

Сам процесс подготовки основан на опыте ведения боевых действий в ходе специальной военной операции. В начале прошлого года мы активно анализировали формыи способы применения войск в ходе СВО. На этой основе внесли изменения в программы подготовки наших подразделений. Акценты делаем на взаимозаменяемость, владение большинством видов вооружения, ведение боевых действий на любой местности, в том числе в городских условиях, с использованием БПЛА различных типов и других современных образцов вооружения, военной и специальной техники.
Александр Бас, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси

Как отмечают в военном руководстве, система подготовки региональной группировки войск на территории нашей страны работает как часы. Взаимодействие отлажено как на уровне центров принятия решений, так и на уровне бойцов. Белорусы и россияне готовы к выполнению задач по защите Союзного государства в любой момент и в любых условиях.

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