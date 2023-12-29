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Более 500 ребят собрала Главная профсоюзная елка в Минске

В Минске прошла Главная профсоюзная елка. Более 500 ребят из всех уголков страны собрались во Дворце культуры профсоюзов. Новогодний праздник с ярким интерактивным представлением и, конечно, подарками был организован для воспитанников социальных приютов, детских домов семейного типа, школ-интернатов, а также детей из многодетных и малообеспеченных семей. Ни один ребенок не останется без внимания и заботы. В целом под шефством профсоюзных организаций около 200 детских учреждений по всей стране. Так, например, свои подарки уже получили юные белорусы из Березы, Бегомля, Новогрудка, Белыничей, Улуковья.

Мы, взрослые, должны сегодня создавать условия, чтобы все наши детки имели возможности в нашей стране развиваться, учиться, отдыхать, заниматься любимым делом, любимым хобби, соответственно у них будет хорошее настроение и они будут очень успешными по жизни и хорошими людьми. Стоит сказать, что Федерация профсоюзов Беларуси проводит акцию "Профсоюзы - детям" с 2002 года, и это акция не ограничивается только новогодними праздниками, мы оказываем поддержку всем деткам в течение всего года, круглогодично проводим эту работу.
Вадим Грачев, зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси

Благотворительные профсоюзные праздники проходят по всей стране и продлятся до середины января. Ежегодно участниками новогодних елок становятся свыше 200 тысяч ребят.

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