Более 500 ребят собрала Главная профсоюзная елка в Минске

Мы, взрослые, должны сегодня создавать условия, чтобы все наши детки имели возможности в нашей стране развиваться, учиться, отдыхать, заниматься любимым делом, любимым хобби, соответственно у них будет хорошее настроение и они будут очень успешными по жизни и хорошими людьми. Стоит сказать, что Федерация профсоюзов Беларуси проводит акцию "Профсоюзы - детям" с 2002 года, и это акция не ограничивается только новогодними праздниками, мы оказываем поддержку всем деткам в течение всего года, круглогодично проводим эту работу.

Вадим Грачев, зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси