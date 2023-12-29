3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Более 500 ребят собрала Главная профсоюзная елка в Минске
В Минске прошла Главная профсоюзная елка. Более 500 ребят из всех уголков страны собрались во Дворце культуры профсоюзов. Новогодний праздник с ярким интерактивным представлением и, конечно, подарками был организован для воспитанников социальных приютов, детских домов семейного типа, школ-интернатов, а также детей из многодетных и малообеспеченных семей. Ни один ребенок не останется без внимания и заботы. В целом под шефством профсоюзных организаций около 200 детских учреждений по всей стране. Так, например, свои подарки уже получили юные белорусы из Березы, Бегомля, Новогрудка, Белыничей, Улуковья.
Мы, взрослые, должны сегодня создавать условия, чтобы все наши детки имели возможности в нашей стране развиваться, учиться, отдыхать, заниматься любимым делом, любимым хобби, соответственно у них будет хорошее настроение и они будут очень успешными по жизни и хорошими людьми. Стоит сказать, что Федерация профсоюзов Беларуси проводит акцию "Профсоюзы - детям" с 2002 года, и это акция не ограничивается только новогодними праздниками, мы оказываем поддержку всем деткам в течение всего года, круглогодично проводим эту работу.
Благотворительные профсоюзные праздники проходят по всей стране и продлятся до середины января. Ежегодно участниками новогодних елок становятся свыше 200 тысяч ребят.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Пограничники задержали белорусов, у которых при себе был дрон самолетного типа с катапультой
Почему Азербайджан - богатая страна и как Минск налаживает сотрудничество с Баку
Больше 53 % белорусов узнают о новостях политики из госСМИ Беларуси - социсследование
На базе БГПУ открыли cпортивный зал для занятия ушу
В мире
Все
Прибалтийское вымирание: в Латвии число новорожденных за 9 месяцев впервые не достигло 10 тыс.
The Economist: Выборы президента Украины могут состояться в 2025 году
Вучич предрек уход американского СПГ с рынка ЕС и очереди за российским газом
Великобритания может отправить войска в Украину, если Трамп сократит финансирование Киева
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ