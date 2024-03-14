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Более 50 познавательных маршрутов по Минску и 70 экскурсий по Беларуси предлагают ученикам
Образовательный туризм - школьникам. Более 50 познавательных маршрутов по Минску и минимум 70 вариантов для экскурсий по Беларуси предлагают ученикам столичных школ. Производственные и интерактивные, экологические и военно-патриотические, а также автобусные, пешеходные, на велосипедах или по воде на байдарках. Популярностью также пользуются музеи в шаговой доступности в самих учреждениях образования. Это музей матери, энергосбережения, техники и электроники, а также этнографического и литературного профилей. В мини-экспедицию по сокровищницам культурного наследия и воинской славы отправилась Александра Гойтан (видео).
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