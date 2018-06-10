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Более 50 тысяч одиннадцатиклассников получили аттестаты
Эта неделя запомнится еще и выпускными вечерами. Цветы, поздравления и сотни фотографий в лентах соцсетей. Более 50 тысяч одиннадцатиклассников по всей стране получили школьные аттестаты. Впереди новый ответственный этап - вступительная кампания.
А пока самые искренние эмоции "выпускников 2018" - в репортаже Александры Кавелич.
#Любимаяшкола и #выпускной2018 - пожалуй, именно эти хэштеги сегодня в топе социальных сетей. Своими впечатлениями уже вчерашние школьники делятся буквально в режиме нон-стоп. Этот вечер и спустя много лет они будут вспоминать с особой теплотой. А пока строят планы и определяются с будущей профессией.
О том, куда собирается поступать Катя Гаврук - понятно без слов. В комнате будущего архитектора - десятки рисунков и чертежей. Но сегодня подготовку к поступлению можно поставить на паузу.
Сменить привычный кэжуал на элегантное платье - сделано. В особенный праздник и эффектная прическа. Такой образ подбирали вместе со стилистом.
Каждый из выпускников детально продумывал свой праздничный лук. Летящие ткани или рюши, тут же рядом - строгие платья в пол и лаконичные комбинезоны. Девушки подхватили последние модные тренды. Парни все же чаще отдают предпочтение классическим костюмам, но дополняют их яркими аксессуарами.
В 12-ой столичной гимназии в этом году 74 выпускника. Многие из них без 5 минут студенты медицинского вуза.
На фотографиях не только одноклассники. Учителя и родители в этот праздник тоже рядом с выпускниками.
Выпускники лицея БГУ из года в год настоящие рекордсмены. В медальном зачете и сегодня - 79 золотых и 24 серебряные награды.
А в Могилеве умников и умниц всех городских школ сегодня собрали вместе и в торжественной обстановке вручили им заслуженные награды. Большой медальный бал прошел в здании филармонии.
Особый церемониал в этот день у выпускников Могилевского областного кадетского училища. Они прощаются не только с альма-матер, но и со знаменем. Место выбрано знаковое - мемориал "Буйничское поле". Сегодня они вспоминают о героическом прошлом своих прадедов, ведь почти все видят себя в будущем в погонах.
В завершение церемонии прощания со знаменем бывшие кадеты прошли торжественным маршем. Не осталась забытой еще одна старая кадетская традиция - после того, как стихли звуки военного оркестра, фуражки выпускников под крики "ура!" стремительно взмыли в небо.
Традиции выпускных вечеров не меняются уже много лет. Трогательные поздравления, неподдельные эмоции и, конечно, встреча рассвета. А уже завтра новый шаг во взрослую жизнь.
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