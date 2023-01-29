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Более 52 тыс. школьников приняли участие в репетиционном этапе централизованного экзамена
Более 52 тысяч школьников приняли участие в репетиционном этапе централизованного экзамена. Почти тысяча не явились по уважительным причинам. В таком формате экзамен в нашей стране прошел впервые.
Все районы, школы закрепили за определенными пунктами - их у нас 144 - были задействованы все. Кроме того, учащихся доставили организованно на транспорте.
Результаты будут доступны по данным паспорта на сайте РИКЗ через две-три недели. В Минобразования действует горячая линия по вопросам ЦЭ и вступительной кампании. В будние дни можно обратиться с 14 до 18 часов.
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