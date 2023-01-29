ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Более 52 тыс. школьников приняли участие в репетиционном этапе централизованного экзамена

Более 52 тысяч школьников приняли участие в репетиционном этапе централизованного экзамена. Почти тысяча не явились по уважительным причинам. В таком формате экзамен в нашей стране прошел впервые.

Все районы, школы закрепили за определенными пунктами - их у нас 144 - были задействованы все. Кроме того, учащихся доставили организованно на транспорте.

Результаты будут доступны по данным паспорта на сайте РИКЗ через две-три недели. В Минобразования действует горячая линия по вопросам ЦЭ и вступительной кампании. В будние дни можно обратиться с 14 до 18 часов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все