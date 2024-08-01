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Более 55 тыс. молодых специалистов с 1 августа придут на свои первые рабочие места
С 1 августа на свои первые рабочие места заступают более 55 тысяч молодых специалистов. Почти треть из них - с высшим образованием. Остальная часть приходится на выпускников колледжей. На что сегодня в нашей стране могут рассчитывать молодые специалисты и как их встречают в трудовых коллективах?
Подробности в репортаже Капитолины Зинкевич.
Где начинать свой трудовой путь, Владислав Стружко долго не думал. На протяжении обучения в колледже молодой человек проходил практику на Минском заводе колесных тягачей. Тогда же впервые познакомился с коллективом. С 1 августа молодой специалист официально в штате. На предприятии Владислав получил свое первое рабочее место, а вместе с ним и надежных коллег.
Так как я самый младший в бригаде, всегда помогут, подскажут, где-то донесут что-то.
Закрепляют наставника. Это те наставники, которые уже наработали определенный опыт по своей специальности, которые могут дальше передать молодежи.
Система наставничества на заводе работает как часы, а потому дает конкретные результаты. Статус молодого специалиста у Влада Сукача закончился год назад. А вот любовь к родному предприятию - уверен инженер-технолог - останется навсегда.
Я создаю технику, не знающую преград. Сегодня я рад, что являюсь частью этой большой команды. Так как у нас производство единичное и мелкосерийное, то здесь очень большая номенклатура деталей и очень много опыта из этого можно получить.
С прицелом на будущее. Кадры на заводе растят еще со школьной скамьи. Цепочка не прерывается и в дальнейшем, когда молодые люди продолжают послешкольное обучение. На сегодняшний день, к примеру, МЗКТ уже заключил 37 целевых договоров.
Здесь я как раз-таки получил отчасти по своей профессии, меня обучали мастера, бригадиры, которых нам назначили, коллектив нас быстро принял. Нас достаточно хорошо обучили, я получил свой третий разряд при первой практике. И вот вторую практику проходил, уже работая по своему третьему разряду.
Первый, бесценный опыт, ощутимая помощь и внимание коллег. То, что каждый молодой специалист безоговорочно получает на своем первом рабочем месте в Беларуси. Здесь все в строгом соответствии с законом, а также "местными конституциями" - коллективными договорами. К слову, порядка 90 % таковых сегодня предусматривают внушительный перечень бонусов для молодых работников.
Коллективным договором предприятия предусмотрена компенсация за найм жилья. Кроме того, молодые специалисты имеют право на первоочередное получение арендных квартир, которые сегодня предприятие имеет в собственности. И в дальнейшем мы планируем эти квартиры строить.
Не откладывая в долгий ящик, разобраться с квартирным вопросом решила и молодой специалист Юлия Новик. Девушка уже собрала необходимый пакет документов для арендного жилья. Пока в ожидании со всей ответственностью и скрупулезностью осваивает новую должность специалиста по внутреннему контролю за обработкой персональных данных.
Гарантии в обеспечении первым рабочим местом в Беларуси закреплены в Трудовом и Кодексе об образовании. Список гарантий и компенсаций для этой категории в Беларуси широкий. Профсоюзы традиционно подставляют плечо.
У нас есть много плюсов, которые включены в коллективные договоры. И это очень важно. Это и стаж, который они получили уже учась в институте, лицее, колледже, уже идет доплата ежемесячная. Это одновременно, и доплаты, скажу, очень хорошие. Два года работает у нас - это доплата дополнительно целый год по рабочим профессиям и инженер-технолог. Это хорошая материальная выплата, которая есть. Потому что человек, получив специальность, иногда не сможет еще заработать свои деньги.
С 1 августа к работе приступят более 55 тысяч молодых специалистов. Почти треть - с высшим образованием. Остальная часть приходится на выпускников колледжей. Больше других отраслей обновление кадров ощутит промышленность. На 30 процентов реальный сектор экономики пополнится работниками инженерной специальности.
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