Более 55 тыс. молодых специалистов с 1 августа придут на свои первые рабочие места

У нас есть много плюсов, которые включены в коллективные договоры. И это очень важно. Это и стаж, который они получили уже учась в институте, лицее, колледже, уже идет доплата ежемесячная. Это одновременно, и доплаты, скажу, очень хорошие. Два года работает у нас - это доплата дополнительно целый год по рабочим профессиям и инженер-технолог. Это хорошая материальная выплата, которая есть. Потому что человек, получив специальность, иногда не сможет еще заработать свои деньги.

Александр Меркуль, председатель Первичной профсоюзной организации Минского завода колесных тягачей