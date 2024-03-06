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Более 5 млн женщин проживают в Беларуси
В республике живут более 5 млн женщин и девочек. Такие данные озвучил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, сообщает агентство "Минск-Новости".
"В современном мире обеспечение прав женщин, принятие мер по улучшению их социального, экономического статуса, сохранению и укреплению здоровья - важная задача для любого государства, - отметил Ковальков. - В Беларуси живут более 5 млн женщин и девочек, что составляет более половины населения страны".
По словам спикера, представительницы прекрасного пола вносят значительный вклад в экономику республики. Среди женщин трудоспособного возраста 85 % заняты в экономике. Традиционно они работают в таких сферах, как образование, здравоохранение.
"Экономический статус женщины возрастает из года в год: 40 % белорусок имеют высшее образование, почти 30 % - среднее специальное. Следует отметить, что уровень образованности женщин выше, чем уровень образованности мужчин, - привел данные заместитель министра труда и социальной защиты. - Представительницы прекрасного пола обладают не только профессиональными, но и деловыми качествами, широко участвуют в принятии решений. Среди женщин в возрасте 25–50 лет более половины - руководители. Они также составляют 20 % парламентариев".
Он обратил внимание, что современная женщина несет двойную нагрузку. На работе она - прекрасный специалист, дома - заботливая мама, супруга и хозяйка. Поэтому важен баланс в создании условий для совмещения профессиональной деятельности и реализации в семье.
Фото: pixabay.com
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