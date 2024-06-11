Более 5 тыс. бойцов студотрядов примут участие в открытии третьего трудового семестра

На минском стадионе "Динамо" все готово к грандиозному открытию третьего трудового семестра. В нем примут участие более 5 тыс. бойцов студотрядов. Молодежь ждут интерактивные площадки, фуд-траки, вручение символичных трудовых путевок и многое другое.

На площадке сейчас работает моя коллега Виктория Шаркова. Виктория, во сколько ждать начала торжества?

Торжественная часть открытия третьего трудового семестра стартует в 18:00. Перед этим на ул. Кирова состоится молодежное шествие делегаций из каждого района Минска. Сейчас у бойцов и комиссаров строительных, педагогических, сервисных и других отрядов как раз идет генеральный прогон. У всех в руках транспаранты. На них изображены столичные объекты, построенные в разные годы при помощи студотрядов.

Фестивальный размах: дегустации, интерактивы, выступления

Будут работать пункты досмотра, поэтому лучше быть на месте чуть заранее. Кульминационный момент состоится на главной сцене - в торжественной обстановке из рук почетных гостей студотрядовцы получат трудовые путевки и тематическую атрибутику. Финальным аккордом станет нажатие специальной кнопки и исполнение гимна белорусских студенческих отрядов. Как отмечают сами ребята, настроение - десять из десяти.