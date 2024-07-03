Более 5 тыс. человек, 36 парадных расчетов, свыше 300 единиц техники и 12 парадных расчетов воздушного эшелона примут участие в параде ко Дню Независимости Беларуси

Наш народ, на долю которого выпали неимоверные испытания в годы войны, приобрел на генетическом уровне непринятие какой-либо агрессии.



Сегодняшний праздник и военный парад в его честь олицетворяюттвердую решимость отстаивать родную землю, славную героическую историю и наши духовные ценности. Так что же увидят белорусы и гости нашей страны во время парада?

Это будет очень масштабно! Более 5 тысяч человек, 36 парадных расчетов, свыше 300 единиц техники. И это только на земле. Еще 12 парадных расчетов воздушного эшелона, в том числе авиационные группы высшего пилотажа России "Русские витязи" и "Стрижи". Виолетта Соколович следит за теми, кто начинает торжественный марш, а Юрий Шевчук - за теми, кто проверяет готовность техники.



Перед стартом по проспекту Машерова техника максимально компактно выстроилась в длину, колонна составляет несколько сотен метров, а когда начнется движение, и вовсе растянется больше чем на 3 километра.

Открывают парад самые юные участники - суворовцы. Как мы видим, они в 100-процентной готовности. Непосредственно в составе пешей колонны задействовано больше 5 тысяч человек. Суворовцы, лицеисты, военные в форме прошлых лет, десантники, пограничники, спасатели, бойцы спецподразделения ОМОН, между прочим, обладатели черного берета. Конечно, в строю самые красивые участники парада - девушки, а еще техника и воздушный парад.

Самая зрелищная часть парада - это выступление роты почетного караула, но самые острые эмоции еще впереди. Участвует больше 300 единиц колесной и гусеничной техники. Это передовые образцы, которые находятся на вооружении в Беларуси, а также новинки нашего военпрома. Танки, гаубицы, бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня - все уже готовы к старту.

Съемочная группа АТН находится возле колонны с техникой, в которой представлено больше 300 образцов. Над локацией, где именно проводить прямое включение, думали недолго и выбрали расчеты с оперативно-тактическими комплексами "Искандер-М". Во-первых, они впервые представлены на параде, а во-вторых, это самое мощное оружие в колонне в этом году.

Судите сами "Искандер-М", способны нести ядерные боезаряды и поражать цель на расстоянии до полутысячи километров. На вооружение нашей армии они поступили всего около года назад. Для понимания: этот ракетный комплекс 13 метров в длину, и около 3 в ширину. Маневрировать на нем могут исключительно хорошо подготовленные специалисты.

В составе механизированной колонны также пройдут расчеты из лучших образцов боевой техники, которые успели себя зарекомендовать в военной сфере. Будут также и новинки белорусской оборонки, которые стоят на вооружении бригад сухопутных войск, частей сил специальных операций, артиллерии и зенитных ракетных войск. В этом году в честь юбилейной даты освобождения страны количество техники для представления зрителям значительно увеличили.

Среди всего прочего на празднике будут представлены:гордость отечественной военной промышленности - ракетная система "Полонез", линейка бронированных автомобилей и зенитные ракетные комплексы большой и средней дальности С-400 "Триумф", на параде они также впервые, а еще беспилотники самолетного и вертолетного типа в разных своих вариациях: для осуществления разведки и проведения ударов.