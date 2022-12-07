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Более 5 тыс. человек в Беларуси пострадали из-за гололеда
В Беларуси с 21 ноября, когда был первый день гололеда, по 6 декабря зарегистрированы 5244 пострадавших от гололедных и холодовых травм. Из числа всех пострадавших 1226 - дети, сообщает БелТА.
Больше всего пострадавших в Гомельской области - 1246 пациентов. Из них 69 госпитализированы, 1177 получили амбулаторную помощь. Гололедная травма диагностирована у 1237 пациентов, у 9-ти - холодовая.
В Минской области к медикам обратились 953 пострадавших. Амбулаторную помощь получили 863 человека, а 90 пациентов госпитализированы. Гололедную травму получили 939 пациентов, 14 - холодовую.
Немногим меньше пострадавших в Могилевской области, где зарегистрированы 892 пациента. Госпитализированы 87 человек. У 882 - гололедная травма, у 10 - холодовая.
В Брестской области помощь медиков потребовалась 590 пострадавшим. Госпитализированы 92 пациента, остальные получили помощь амбулаторно. Гололедная травма у 578 пациентов, у 12 - холодовая.
В Витебской области зарегистрированы 718 пациентов. Госпитализированы 40, остальные получили амбулаторную помощь. Гололедная травма диагностирована у 707 пациентов, у 11 - холодовая.
В Гродненской области медицинская помощь оказывалась 505 пациентам, из них 76 госпитализированы. Гололедная травма у 500 человек, у 5-ти - холодовая.
Меньше всего пострадавших в Минске - 340, из которых 44 госпитализированы. У 331 человека диагностирована гололедная травма, у 9 - холодовая.
В Минздраве отметили, что в зимний период количество обращений к медикам из-за травм увеличивается в 2-3 раза. Потенциально травмоопасные места в период гололеда - ступеньки подъездов, подземных переходов, в том числе метрополитена, остановки общественного транспорта, горки, в том числе детские. Если травмы избежать не удалось, рекомендуется обратиться в ближайший травмпункт.
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