Более 5 тысяч абитуриентов зачислены в Белгосуниверситет на все формы получения образования

Из них около 2 тысяч за счет средств бюджета. Наиболее высокий проходной балл (386) - на международное право. Также в топе популярных специальностей лингвострановедение, прикладная информатика и химия лекарственных соединений. Ровно 101 человек подал документы со стобалльным результатом ЦТ. А это почти треть от всех стобалльников Беларуси. Увеличилось и количество абитуриентов, принятых в вуз без экзаменов. В этом году эта цифра возросла до 159.



Для будущих студентов выделено более 8 тысяч мест в общежитиях БГУ. Это почти 80 % от числа всех нуждающихся. Кроме того, в этом году в вузе предложат еще 350 дополнительных мест.



