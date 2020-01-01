3.70 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
Более 5 тысяч человек встретили Новый 2020 год на Октябрьской площади
Зажигательные концерты, подарки, неожиданные, но искренние поздравления. На ночные гуляния отправилась и наша съемочная группа. Она побывала на самых массовых площадках столицы. Только на Октябрьской площади Новый год встретили свыше 5-ти тысяч человек. Подробности и атмосфера праздника - у Никиты Дементьева.
Этого момента мы ждали 365 дней! И вот за одно движение секундной стрелки после боя курантов 2019 передал бразды правления году 20-му. Октябрьская площадь превратилась в место массовых поцелуев, объятий и громких поздравлений! Такую атмосферу не каждые стены выдержат, потому белорусы и наши гости решили встретить новое десятилетие ХХІ века здеть.
Атмосфера новогодней ночи
Встретить под звездным небом и со звездами на сцене.
Не без того горячую ночь подогревают хороводами, танцами и теплыми встречами друзей. Даже Дед Мороз со Снегурочкой пришли в летнем варианте новогоднего костюма.
Что просили на Новый год?
В толпе разных новогодних персонажей находим настоящего Деда Мороза. Личная просьба от дедушки - сказать, что мнение о том, что работа у него сутки через 364 - ошибочное.
Стопроцентно хорошим год будет у Максима и Ирины Ляжековых, уверяет молодая пара. Свою судьбу украинец и белоруска нашли в Нидерландах. Из дружественного союз превратился в семейный. Говорят, магия чисел 2020 сделают год хорошим.
Ярким завершением как самого года так и ночи стал салют. Тысячи залпов разукрасили небо над Минском. И в этот момент взрослые, как и дети, загадывали желания, строили планы на будущие. И, не смотря на миллионы разных судеб, одно универсальное желание остается неизменным: чтобы в новом году у всех все было хорошо.