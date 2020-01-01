Более 5 тысяч человек встретили Новый 2020 год на Октябрьской площади

Зажигательные концерты, подарки, неожиданные, но искренние поздравления. На ночные гуляния отправилась и наша съемочная группа. Она побывала на самых массовых площадках столицы. Только на Октябрьской площади Новый год встретили свыше 5-ти тысяч человек. Подробности и атмосфера праздника - у Никиты Дементьева.



Этого момента мы ждали 365 дней! И вот за одно движение секундной стрелки после боя курантов 2019 передал бразды правления году 20-му. Октябрьская площадь превратилась в место массовых поцелуев, объятий и громких поздравлений! Такую атмосферу не каждые стены выдержат, потому белорусы и наши гости решили встретить новое десятилетие ХХІ века здеть.





Атмосфера новогодней ночи

Встретить под звездным небом и со звездами на сцене.

Не без того горячую ночь подогревают хороводами, танцами и теплыми встречами друзей. Даже Дед Мороз со Снегурочкой пришли в летнем варианте новогоднего костюма.

Что просили на Новый год?

В толпе разных новогодних персонажей находим настоящего Деда Мороза. Личная просьба от дедушки - сказать, что мнение о том, что работа у него сутки через 364 - ошибочное.

Стопроцентно хорошим год будет у Максима и Ирины Ляжековых, уверяет молодая пара. Свою судьбу украинец и белоруска нашли в Нидерландах. Из дружественного союз превратился в семейный. Говорят, магия чисел 2020 сделают год хорошим.