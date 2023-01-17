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Более 60 обращений поступило в КГК по вопросам нарушений природоохранного законодательства
В течение трех дней в Комитете государственного контроля работал телефон горячей линии по вопросам нарушения природоохранного законодательства. Об этом сообщает БЕЛТА.
За это время поступило более 60 сообщений, которые касались свалок в лесах, на землях общего пользования, в самовольно разрабатываемых карьерах и на сельскохозяйственных землях.
Часть поступивших сообщений была связана со сбором и вывозом твердых бытовых отходов. Граждане рассказывали об отсутствии контейнеров для крупногабаритных и строительных отходов, несвоевременном вывозе мусора.
Поднимались вопросы сброса канализационных стоков, а также вырубки деревьев и кустарников при строительстве объектов. Так, жители Ивьевского района Гродненской области сообщили о сливе канализационных стоков в реку Гавья. Житель Солигорского района Минской области проинформировал о размещении несанкционированной свалки отходов в водоохранной зоне Солигорского водохранилища.
КГК проведет анализ поступившей информации. По его результатам будут приняты соответствующие меры реагирования.
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