Более 60 обращений поступило в КГК по вопросам нарушений природоохранного законодательства

В течение трех дней в Комитете государственного контроля работал телефон горячей линии по вопросам нарушения природоохранного законодательства. Об этом сообщает БЕЛТА.

За это время поступило более 60 сообщений, которые касались свалок в лесах, на землях общего пользования, в самовольно разрабатываемых карьерах и на сельскохозяйственных землях.

Часть поступивших сообщений была связана со сбором и вывозом твердых бытовых отходов. Граждане рассказывали об отсутствии контейнеров для крупногабаритных и строительных отходов, несвоевременном вывозе мусора.

Поднимались вопросы сброса канализационных стоков, а также вырубки деревьев и кустарников при строительстве объектов. Так, жители Ивьевского района Гродненской области сообщили о сливе канализационных стоков в реку Гавья. Житель Солигорского района Минской области проинформировал о размещении несанкционированной свалки отходов в водоохранной зоне Солигорского водохранилища.