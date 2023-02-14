Более 60 станций обезжелезивания воды построят в Минской области

Качественная питьевая вода для каждого жителя центрального региона. Более 60 станций обезжелезивания построят в Минской области в нынешнем году. Больше всего таких сооружений появится в Борисовском, Слуцком и Минском районах. В последнем, например, мобильные комплексы очистки возводят силами водоканала. На одну станцию обезжелезивания уходит около двух недель. Всего же в производственном цеху собрали более 70 объектов разной мощности. Так, одна из последних "гидроновостроек" появилась в агрогородке Большевик. За час через фильтры там проходит 6,5 кубометра воды. К слову, сейчас предприятие обслуживает почти 250 населенных пунктов Минского района. Плюс к этому производят очистные конструкции для других регионов.