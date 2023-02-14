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Более 60 станций обезжелезивания воды построят в Минской области
Качественная питьевая вода для каждого жителя центрального региона. Более 60 станций обезжелезивания построят в Минской области в нынешнем году. Больше всего таких сооружений появится в Борисовском, Слуцком и Минском районах. В последнем, например, мобильные комплексы очистки возводят силами водоканала. На одну станцию обезжелезивания уходит около двух недель. Всего же в производственном цеху собрали более 70 объектов разной мощности. Так, одна из последних "гидроновостроек" появилась в агрогородке Большевик. За час через фильтры там проходит 6,5 кубометра воды. К слову, сейчас предприятие обслуживает почти 250 населенных пунктов Минского района. Плюс к этому производят очистные конструкции для других регионов.
Только в Минском районе в этом году планируют построить 8 станций обезжелезивания. Еще 12 гидрообъектов возведут для других населенных пунктов центрального региона.
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