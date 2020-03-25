Более 60 технических строений украсит художественная роспись

Объекты кабельных сетей в Минске в этом году приобретут новый внешний вид. На трансформаторных будках и других технических строениях появятся настоящие картины. Росписью занимаются штатные художники. В этом сезоне специалисты Минских кабельных сетей поучаствовать в росписи приглашают всех начинающих и профессиональных мастеров.



К росписи объектов кабельных сетей присоединятся и студенты. Творческую работу планируется совместить с прохождением производственной практики учащимися колледжа искусств.



