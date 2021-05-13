Более 60 тысяч школьников Минской области проведут летние каникулы в оздоровительных лагерях

Насыщенную программу для детей разработали в "Зубренке". Кроме тематических смен, в течение всего учебного года там работают профильные отряды. Экология и журналистика, музыка и спорт - всего 10 направлений. Как проходят занятия, узнала Елена Витко. (видео)