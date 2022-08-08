Более 60 тысяч выпускников вузов получили распределение в Беларуси в этом году

На свои первые рабочие места активно прибывают выпускники вузов, ссузов и профлицеев. Для них это начало профессионального пути. Срок обязательной отработки - 2 года. Если студент обучался по целевому направлению, распределение увеличивается до 5 лет. В этом году на сельхозпредприятие в Дзержинском районе прибыли 16 молодых специалистов. Большинство - целевики. Это ветеринарные врачи, инженеры сельхозтехники, бухгалтеры, электрики. Достойные условия труда созданы для каждого. Для нуждающихся - общежитие. Плюс ежемесячные доплаты и полный социальный пакет.