Более 60 жительниц Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей удостоены ордена Матери

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 423 о награждении орденом Матери более 60 жительниц Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы агропромышленных предприятий, строительной отрасли, социальной защиты, организаций пищевой промышленности, торговли, учреждений образования, здравоохранения, религиозных объединений и домохозяйки.

Среди награжденных - домохозяйка из Бреста Виктория Мартынюк, медрегистратор Брестской городской поликлиники № 2 Майя Сыч, оператор машинного доения ОАО "Косаковский" Жлобинского района Марина Гатальская, почтальон регионального узла почтовой связи Гомельского филиала республиканского унитарного предприятия почтовой связи "Белпочта" Галина Шевчук, бухгалтер Щучинского районного центра по обеспечению деятельности в сфере образования, спорта и туризма Ольга Колосовская, оператор линии Гродненского консервного завода Ирина Снитко, учитель гимназии № 3 Могилева Светлана Бондина, заведующая молочно-товарным комплексом "Семукачи" ОАО "Тишовка" Могилевского района Ольга Курдиль и другие.