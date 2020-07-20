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Средний айтишник платит в 3 раза больше подоходного налога, чем средний работник в экономике Беларуси

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