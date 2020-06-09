Более 64 000 абитуриентов примут участие во вступительной кампании 2020

Напомним, сроки ЦТ сметились, и первый экзамен - по белорусскому языку - пройдет только 25 июня, следом за ним 26 и 27 июня - тесты по русскому. Кстати, подготовиться и сдать пробные тесты может любой абитуриент онлайн на сайте РИКЗ.

Отметим, если абитуриент не пришел на ЦТ в основной день по уважительной причине, то с 12 по 17 июля можно зарегистрироваться на резервный тест. В этом году сдать экзамен в резервные дни можно будет во всех областных городах Беларуси. Уже определены даты для досдачи ЦТ. Это 19, 21 и 23 июля.