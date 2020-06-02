Более 64 000 абитуриентов зарегистрировались на ЦТ

"По результатам регистрации наиболее популярные предметы -русский язык (52 660 зарегистрированных), математика (34 805) и английский язык (23 549)", - рассказали в пресс-службе Министерства образования.



В пунктах проведения ЦТ будут соблюдаться все необходимые санитарно-эпидемиологические требования.



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