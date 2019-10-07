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Более 650-ти тысяч человек уже приняли участие в переписи населения

Каждый для себя может выбрать наиболее подходящий вариант участия в кампании. Ответить на вопросы предлагается онлайн на сайте Национального статистического комитета. Таким способом уже воспользовались более полумиллиона человек. Также действуют стационарные участки для переписи. В северном регионе страны их 90.

Есть возможность заполнить опросные листы на рабочем месте, не отрываясь от производства. Для этого созданы мобильные группы. В Витебске опрос респондентов таким образом пройдет более чем на 800 предприятиях.

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