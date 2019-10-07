Более 650-ти тысяч человек уже приняли участие в переписи населения

Каждый для себя может выбрать наиболее подходящий вариант участия в кампании. Ответить на вопросы предлагается онлайн на сайте Национального статистического комитета. Таким способом уже воспользовались более полумиллиона человек. Также действуют стационарные участки для переписи. В северном регионе страны их 90.

