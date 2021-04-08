Более 660 млн рублей направят на возведение и реконструкцию школ, спорткомплексов, поликлиник

Это основные направления Государственной инвестиционной программы на этот год. Документ предусматривает финансирование 102 проектов по всей стране. На это предполагается направить более 660 миллионов рублей. Это значит, что и в больших городах, и в сельской местности будут возведены и реконструированы нужные людям объекты: школы, спорткомплексы, поликлиники. Так, в Орше заложат новую поликлинику в густонаселенном микрорайоне, а еще завершат масштабное обновление сразу двух спортивных комплексов. В Государственную инвестиционную программу попала и школа в Барановичах - ритмичное финансирование позволит ввести новостройку к новому учебному году.



Рассказывает Ольга Масловская.

Новые возможности для юных спортсменов



Эти ребята не пропускают тренировки, каждый видит себя в финале Олимпиады. Экзотический для Беларуси хоккей на траве в Орше в топе самых популярных спортивных секций. Светлана Белоусова, директор СДЮШОР, с гордостью рассказывает, что в женской сборной Беларуси по хоккею на траве 7 воспитанниц Оршанской спортшколы. Она и сама выступала за страну. Уверена: этот вид спорта в родном городе переживает второе рождение - у хоккеистов скоро появится обновленная база для тренировок.



Многофункциональный спорткомплекс в Орше - вторая очередь

Спортивный комплекс востребован у легкоатлетов и футболистов, здесь первые шаги к олимпийскому пьедесталу делал конькобежец Игорь Железовский. За полвека объект устарел. Первая попытка модернизации была сделана в 2008 году. На завершение не хватило средств. На этот раз в реконструкции будет поставлена точка - комплекс попал в Государственную инвестиционную программу. Первая очередь с тренажерным и фитнес-залами уже введена.





Благодаря государственной инвестиционной программе в этом году здесь появятся универсальное многофункциональное поле со специальным покрытием для игры в мини-футбол, большой теннис и волейбол, а также воркаут-городок. Обустроят беговые дорожки, автомобильные стоянки, велосипедные площадки.



Современный ФОК для 5-тысячного агрогородка Бабиничи

Еще один спортивный объект к сентябрю сдадут в агрогородке Бабиничи. Старый ФОК был некомфортным, новый, обещают строители, удивит.



После реконструкции площадь спортивного объекта увеличится более чем в 2 раза. Будет пристроен многофункциональный спортзал. На площадке 20 на 40 можно не только заниматься игровыми видами спорта, но и проводить культурно-массовые мероприятия.



В инвестпрограмму-2021 включены 10 объектов Витебской области

Финансирование еще одного важного для жителей региона социального объекта предусмотрено Государственной инвестиционной программой на текущий год. По улице Могилевской в Орше заложат новую поликлинику.



Новая школа в молодом микрорайоне Барановичей