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Более 70 % белорусов поддерживают курс нынешней власти - данные социсследования
Более 70 процентов белорусов поддерживают курс нынешней власти. Это данные закрытого социологического исследования, проведенного Институтом Гэллапа. При этом только три процента поддержали бы представителей беглой оппозиции. Об этом говорили эксперты "Клуба редакторов" на "Беларусь 1".
Отметили участники клуба и тот факт, что вся внешняя политика США - это лоскутное одеяло из двойных стандартов и лицемерия. Сегодня ни международное право, ни международные организации не исполняют свои функции. И насколько они международные?
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