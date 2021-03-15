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Более 70 человек погибли при разгоне протестов в Мьянме

В Янгоне в густонаселенных районах принято решение ввести военное положение. Вобщей сложности жертвами репрессий против граждан страны стали уже более 160человек. Протесты продолжаются, несмотря на агрессивные действия силовиков.Спецпосланник генсека ООН резко осудила кровопролитие и вновь призвала сторонык диалогу и соблюдению прав человека.

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