Более 70 человек погибли при разгоне протестов в Мьянме

В Янгоне в густонаселенных районах принято решение ввести военное положение. Вобщей сложности жертвами репрессий против граждан страны стали уже более 160человек. Протесты продолжаются, несмотря на агрессивные действия силовиков.Спецпосланник генсека ООН резко осудила кровопролитие и вновь призвала сторонык диалогу и соблюдению прав человека.