Более 70 дополнительных поездов в дни рождественских и новогодних праздников

С 24 декабря до 11 января составы будут курсировать чаще. Напомним, приобрести проездной документ на поезда межрегиональных линий можно за 45 суток до отправления, на поезда региональных линий бизнес-класса - за 20.

Более подробную информацию о датах и времени отправления поездов можно узнать по телефону 105 контакт-центра Белорусской железной дороги, а также на официальном сайте и в мобильном приложении.