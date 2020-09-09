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Более 70 объединений по интересам предлагают школьникам в Логойском районе

Робототехника и легоконструирование, каллиграфия и рисование. В Минской области проходит неделя учреждений дополнительного образования детей и молодежи. Например, только в Логойском районе школьникам предлагают более 7 десятков объединений по интересам. Так, на базе центра детского творчества сейчас формируют кружки по 9 направлениям технического, художественного, спортивного профилей. Занятие по душе выбрала и Елена Витко (видео).

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