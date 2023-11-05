Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Более 70 семей военнослужащих из Осиповичей стали счастливыми обладателями ключей от квартир

Ноябрьский марафон полезных подарков продолжается. Более 70 семей военнослужащих стали счастливыми обладателями ключей от квартир! Открытие девятиэтажки в Осиповичах прошло по традиции в преддверии Дня Октябрьской революции. Арендное жилье рассчитано на 27 однокомнатных, больше трех десятков двухкомнатных и девять трехкомнатных квартир.

Магазины и детский сад - в шаговой доступности. Здесь же строится и новая школа, по планам, ее сдадут в следующем году.

Напомним, в феврале Президент страны подписал Указ "Об арендном жилье для военнослужащих". Документ дал возможность людям в погонах в перспективе стать собственниками арендной квартиры. При выслуге на военной службе 25 лет такое жилье передается в собственность безвозмездно.