Более 70 семей военнослужащих из Осиповичей стали счастливыми обладателями ключей от квартир

Ноябрьский марафон полезных подарков продолжается. Более 70 семей военнослужащих стали счастливыми обладателями ключей от квартир! Открытие девятиэтажки в Осиповичах прошло по традиции в преддверии Дня Октябрьской революции. Арендное жилье рассчитано на 27 однокомнатных, больше трех десятков двухкомнатных и девять трехкомнатных квартир.

Магазины и детский сад - в шаговой доступности. Здесь же строится и новая школа, по планам, ее сдадут в следующем году.

