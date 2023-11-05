3.72 BYN
Более 70 семей военнослужащих из Осиповичей стали счастливыми обладателями ключей от квартир
Ноябрьский марафон полезных подарков продолжается. Более 70 семей военнослужащих стали счастливыми обладателями ключей от квартир! Открытие девятиэтажки в Осиповичах прошло по традиции в преддверии Дня Октябрьской революции. Арендное жилье рассчитано на 27 однокомнатных, больше трех десятков двухкомнатных и девять трехкомнатных квартир.
Магазины и детский сад - в шаговой доступности. Здесь же строится и новая школа, по планам, ее сдадут в следующем году.
Напомним, в феврале Президент страны подписал Указ "Об арендном жилье для военнослужащих". Документ дал возможность людям в погонах в перспективе стать собственниками арендной квартиры. При выслуге на военной службе 25 лет такое жилье передается в собственность безвозмездно.